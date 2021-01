SONDAGGIO WINPOLL: CON LISTA CONTE PD IN NETTO CALO. I NUMERI CHE SPAVENTANO ZINGARETTI

Una lista del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, ad oggi, secondo il sondaggio di WINPOLL, pubblicato da IL SOLE 24 ORE, otterrebbe il 16,7% dei consensi degli italiani, rosicchiando, pero’, moltissimi voti al Partito Democratico ed una fetta significativa al Movimento 5 Stelle. Ecco il quadro delineato dal sondaggio effettuato tra il 26 ed il 27 gennaio 2021.

LEGA 23,3% (SENZA LISTA CONTE 24,3%)

FRATELLI D’ITALIA 16,7% (SENZA LISTA CONTE 18,7%)

LISTA CONTE 16,5%

PARTITO DEMOCRATICO 13,6% (SENZA LISTA CONTE 19,6%)

MOVIMENTO 5 STELLE 8,3% (SENZA LISTA CONTE 13,7%)

FORZA ITALIA 6,2% (SENZA LISTA CONTE 6,9%)

AZIONE 3,1% (SENZA LISTA CONTE 3,2%)

ITALIA VIVA 2,6% (SENZA LISTA CONTE 2,4%)

Emerge, in maniera chiara, che un movimento di Giuseppe Conte pescherebbe essenzialmente nell’elettorato, per lo piu’ moderato, del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, portando, in ogni caso, un suo valore aggiunto alla coalizione di centro sinistra pari a 4-5 punti percentuali.