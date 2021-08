SONIA ALFANO (FDI): “INTERROGAZIONE A STRIANESE PER LAVORI SU PROVINCIALE 105”

Sonia Alfano – per sollecitare la Provincia di Salerno ad un sopralluogo ed un intervento urgente per liberare il tratto di strada provinciale che collega San Mango Piemonte con Castiglione dei Genovesi. “Stamattina, ho interrogato il Presidente Strianese – ha dichiarato in una nota stampa il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia– per sollecitare la Provincia di Salerno ad un sopralluogo ed un intervento urgente per liberare il tratto di strada provinciale che collega San Mango Piemonte con Castiglione dei Genovesi.

Il tratto in questione – ha continuato il Consigliere del Partito della Meloni – crea disagi e danni di notevole entità per gli abitanti di Castiglione: la sospensione della circolazione lungo la strada provinciale, infatti, non consente di raggiungere lo svincolo autostradale di San Mango e, quindi, impedisce di raggiungere in maniera celere il proprio posto di lavoro.

Sono sicura – ha concluso Sonia Alfano – che la mia sollecitazione non sia lasciata cadere nel vuoto, ma

che venga accolta in maniera positiva dal Presidente Strianese: i cittadini di Castiglione e gli abitanti

dei Picentini meritano attenzione e rispetto”