STATO DI EMERGENZA ? GOVERNO IN VACANZA PER 15 GIORNI, PARLAMENTO FINO AL 6 SETTEMBRE

Alla faccia dello stato di emergenza che è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2021, Governo e Parlamento si prendono un bel periodo di vacanza, lontano dalle aule e dagli uffici, che sembra stridere con la situazione che stanno vivendo milioni di italiani.

La pausa estiva delle Camere durerà un mese, quella dell’esecutivo, invece, 15 giorni. L’aula di Montecitorio è convocata per il 6 settembre, quella di Palazzo Madama per il 7.

Le ferie di Draghi e dei ministri dureranno un paio di settimane. Lo ha spiegato lo stesso premier ai giornalisti convocati nella sala degli Arazzi di Palazzo Chigi per un saluto informale, “un incontro affettuoso e di ringraziamento” prima della pausa estiva: “Ci avviamo tutti un po’ a prenderci queste due settimane di vacanza ma tra due settimane ci vuole la stessa determinazione per affrontare le sfide e le risposte da dare a problemi urgenti”, ha detto. “Visto che per un paio di settimane non ci saranno Consigli dei ministri – ha aggiunto – volevo ringraziarvi per come avete accompagnato l’azione mia e dei ministri, volevo augurarvi buone vacanze e augurarle a tutti gli italiani”, ai quali ha rinnovato l’appello a vaccinarsi.