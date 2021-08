SARNO. ANTONELLO REGA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA IN CONSIGLIO COMUNALE

Cambia nuovamente, a Sarno, la scena politica, e stavolta è l’opposizione ad accogliere il

rinnovato gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, il cui rappresentante in assise cittadina è il consigliere Antonello Manuel Rega.

Dopo anni di proficuo impegno ed attiva collaborazione e militanza nel partito di Giorgia Meloni, sin dalla sua fondazione, la prima soddisfazione per Rega è arrivata nello scorso aprile, quando furono proprio figure di spicco a promuovere e volere fortemente il suo ingresso nel direttivo provinciale. Oggi invece, la nomina a capogruppo.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto e della fiducia che hanno riposto in

me personalità come l’onorevole Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone, il Consigliere Regionale Nunzio Capentieri, l’On. Alberico Gambino, i coordinatori provinciali Giuseppe Fabbricatore e Gherardo Marenghi ed il Portavoce Cittadino Sirica, ha detto il consigliere, e con la vicinanza e la cooperazione dei colleghi in opposizione, in modo particolare da parte dell’ingegner

Giovanni Cocca, sono sicuro che faremo grandi ed ottime cose”.

“Questo nuovo traguardo – ha continuato l’Avv. Rega – non è che un ulteriore passo in

avanti, per me e per Fratelli d’Italia, che si apre ancor di più al territorio ed alle sue diversificate esigenze, ma anche a nuove progettualità tutte da costruire per il bene della città del Monte Saro”.