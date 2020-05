STEFANO CALDORO: “SILENZIO ASSORDANTE DEL PD SU VICENDA NAPOLITANO-DE MAGISTRIS”

“Il Presidente emerito Giorgio Napolitano mandante di trame oscure? Dal Pd, nazionale e campano, un silenzio assordante”. Cosi Stefano CALDORO, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania e già parlamentare e Ministro, ha commentato all’Adnkronos quanto dichiarato dal sindaco di Napoli ed ex pm Luigi de Magistris durante la trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’arena” su La7. L’esponente di Forza Italia è tornato sull’argomento da troppi sottovaluto.

Dallo staff di Caldoro assicurano sulla volontà di voler andare fino in fondo.

“Ho ascoltato in tv il sindaco – ha spiegato Caldoro – e sono rimasto impressionato. Accuse gravi, denunce su intrecci istituzionali che hanno interferito su vicende giudiziarie. De Magistris è il sindaco di una grande città, un ex un ex magistrato. Le gravi affermazioni non possono rimanere senza risposte. Io sono rimasto impressionato da chi dice: ‘Quando indagavo su Berlusconi tutti mi applaudivano, quando ho iniziato sulla sinistra mi hanno fermato’, uno spaccato che va chiarito, non si può fare finta di nulla”.