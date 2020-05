FEDERICO CONTE (LEU) PRESENTA IL SUO LIBRO: OLTRE LE REGIONI – IL CASO CAMPANIA

Il Ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il parlamentare Guglielmo Epifani e l’ex rettore dell’Università di Salerno, Raimondo Pasquino, presenteranno venerdì 29 maggio, alle ore 17, il libro del deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, dal titolo “Oltre le Regioni – Il caso Campania” (Rogiosi editore).

La presentazione, moderata da Dino Falconio e Alessandro Zampella, avverrà con una diretta sulla pagina Facebook e-Laborazione e sulla pagina Facebook Federico Conte, che potrà essere condivisa anche su altre pagine.

“La Costituzione repubblicana – dice il deputato Conte nella quarta di copertina del suo volume – ha istituito le Regioni con il compito di governarne, insieme allo Stato, le connessioni e le funzioni intermedie territoriali e sociali. Alla prova della globalizzazione e delle continue emergenze, ultima quella del Covid-19, il regionalismo all’Italiana ha dimostrato di non essere un agente operativo della democrazia, ma un suo limite. In questo libro se ne analizzano le cause storiche e politiche e si propone la trasformazione delle regioni in enti in cui l’autonomia non sia uno status ma una funzione”.