SUL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI DRAGHI LASCERA’ FARE AI PARTITI IL LAVORO SPORCO

A differenza di quanto accaduto con tutti gli altri provvedimenti, arrivati in Parlamento blindati e spesso blindati al quadrato con la fiducia, il Presidente del Consiglio Mario Draghi sulla eventuale proroga del blocco dei licenziamenti lascerà fare ai partiti di maggioranza il lavoro sporco. Una norma emendabile, sulla quale non verrà posta la fiducia ma si lascerà spazio alle posizioni dei singoli partiti. Insomma, Draghi quando si tratta del futuro di migliaia di lavoratori ma anche di quello di tante aziende, preferisce chiamarsi fuori dalla contesa, consentendo ai partiti di acquistare lo spazio, nel dibattito parlamentare, fino ad oggi completamente nelle mani del Governo e di pochissimi ministri. Sarà anche un modo per valutare il peso specifico di ciascun partito che, poi, potrà utilizzare il risultato ottenuto in aule anche nella prossima campagna elettorale per le Comunali 2021.

