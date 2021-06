LO STATO PIAZZA 10 MILIARDI DI BTP: IL DEBITO ITALIANO PIACE, RICHIESTE PER 65 MILIARDI

In attesa dell’arrivo delle prime tranche dei fondi europei del Recovery, lo Stato Italiano inanella l’ennesima vendita positiva di titoli, piazzando la bellezza di 10 miliardi di BTP a fronte di una richiesta, giunta dai mercati, pari a 65 miliardi di euro. Il debito italiano, insomma, non fa paura agli investitori, anzi, fa gola a chi, in questo momento, gode di una certa liquidità ed intende fare investimenti certi e duraturi. Un segnale importante anche per tutto il sistema economico italiano che, in base alle diverse stime, nel prossimo trimestre, anche grazie ad una ripresa del turismo internazionale, dovrebbe fare registrare una significante crescita.

