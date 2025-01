TERZO MANDATO, ANTONIO IANNONE (FDI): “DELIRANTE CHE DE LUCA SI PARAGONI A MATTARELLA”

“In una conferenza stampa dove non ha detto nulla di sostanziale il Governatore è riuscito solo ad arrivare al delirio di Ofelia paragonandosi a Mattarella. Non si capisce cosa c’entri il richiamo al Capo dello Stato. De Luca è un uomo disperato che cerca solo di tranquillizzare i suoi Consiglieri Regionali nell’estremo tentativo di non farsi mollare. Il suo partito a livello centrale lo ha già fatto e la dichiarazione di Misiani di ieri sera durante il Consiglio dei Ministri è sembrato il colpo di grazia per essere sicuri del decesso. Resta l’imbarazzante ostinazione di De Luca a rimanere aggrappato alla possibilità teorica di una poltrona. Mentre la Campania sprofonda De Luca impiega il tempo a difendere la sua posizione.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

