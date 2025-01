TERZO MANDATO, CELANO (FI): “DE LUCA FARNETICANTE, SE CREDE IN CIO’ CHE DICE SI DIMETTA”

“La conferenza stampa di De Luca è farneticante. Si atteggia a vittima ma le uniche vittime sono i cittadini Campani (privati del diritto di cura e vessati da tassazione esasperante) per una gestione vergognosa, clientelare e personalistica da parte di De Luca.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.

Il governo, senza badare a convenienza politica (non impugnando, con tre candidati, il cdx avrebbe agevolmente vinto) ha impugnato una norma palesemente incostituzionale rispettando ruolo istituzionale. Contro il terzo mandato è schierato anche il PD, partito in cui egli stesso milita e di cui il figlio è parlamentare. Se vuole davvero rimettersi, come dice, alla decisione del popolo, invece di fare chiacchiere, si dimetta immediatamente, convochi le elezioni e si candidi!