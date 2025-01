TERZO MANDATO, IL PD NAZIONALE CHIUDE A DE LUCA: “DISCUTERE MA SENZA RICANDIDARLO”

“La posizione del Pd è molto chiara sul terzo mandato ed è che non ci possono essere terzi mandati per chi ricopre incarichi monocratici come presidente di Regione o sindaci di città italiane”. Lo ha detto Igor Taruffi del Pd, ospite al programma Start di Sky Tg24. “Noi riteniamo – ha proseguito – che anche in Campania sia normale e fisiologico trovare un ricambio e una candidatura che sia in grado di portare avanti il lavoro fatto in questi anni ma anche di andare oltre l’attuale presidente della regione Campania”. “Ci auguriamo che tutte le personalità avvertano la necessità di fare una discussione insieme senza strappi”, ha concluso Taruffi.

Share on: WhatsApp