BARONISSI. NERVOSISMO IN MAGGIORANZA, SOTTO ACCUSA LE DECISIONI DI UNO DEGLI ASSESSORI

Tensione all’interno della maggioranza del Sindaco di Baronissi Anna Petta per una serie di circostanze che, pare, si sarebbero verificate tra fine anno ed inizio 2025. Le frizioni, in modo particolare, sembrano interessare il primo cittadino ed uno dei suoi assessori, accusati, a quanto si apprende, di aver agito in assoluta – ed eccessiva – autonomia rispetto ad alcune scelte che avrebbero richiesto una condivisione. Di chi si tratta ? Bocche cucite a Palazzo di città, nervi tesi e primi momenti di grande tensione nella nuova maggioranza del Sindaco Petta.

