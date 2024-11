TERZO MANDATO, FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “DE LUCA FACCIA DI BRONZO, AVRA’ MEDAGLIA DI BRONZO”

“De Luca è una faccia di bronzo e avrà la medaglia di bronzo. Ormai è chiaro: arriverà terzo”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Quello che dispiace – aggiunge Martusciello – è che De Luca, ci arriverà trascinando la Regione in uno scontro politico istituzionale senza precedenti”.

Martusciello lancia anche un avvertimento ai consiglieri regionali campani.

“Quelli che domani voteranno a favore del recepimento della norma del terzo mandato- afferma – non troveranno poi candidature nel centrodestra, quando inizierà il fuggi fuggi generale”.

