TERZO MANDATO, PRIME CREPE NEL PD NAPOLETANO. MANFREDI: “UN RUOLO DIVERSO PER DE LUCA”

Si aprono le prime crepe all’interno del Partito Democratico della Campania, in modo particolare in Provincia di Napoli. Con un’intervista rilasciata a IL MATTINO, il Consigliere Regionale del Partito Democratico Massimiliano Manfredi – fratello del Sindaco di Napoli Gaetano, ndr – apre, in maniera concreta, alla possibilità che De Luca faccia un passo indietro e che, all’interno di un campo largo che comprende il Movimento 5 Stelle, possa ricoprire un ruolo diverso da quello di candidato alla Presidenza della Regione Campania.

Appena qualche giorno fa, a Salerno prima ed a Napoli poi, l’incontro con il Commissario Regionale del Pd Antonio Misiani che, con ogni probabilità, ha confermato a tutto il Partito Democratico della Campania, la linea nazionale del Pd, quella di Elly Schlein, contraria al terzo mandato di De Luca, decisa a scegliere, all’interno dello stesso Pd, il nome sul quale avviare la campagna elettorale per le Regionali del prossimo autunno.