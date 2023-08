TESLA MODEL Y ADESSO E’ L’AUTO PIU’ VENDUTA AL MONDO

Tutti gli addetti ai lavori che da anni seguono lo sviluppo del settore EV hanno dovuto sentir dire che che i veicoli elettrici sono una moda passeggera, che le case automobilistiche tradizionali alla fine si sveglieranno e domineranno il mercato, che i veicoli elettrici sono il “futuro” (non il presente), e che la “domanda non c’è” – quest ultima citazione in particolare arriva da Toyota, l’azienda che è stata appena detronizzata.

Bene, eccoci qui.

Un veicolo elettrico è attualmente il veicolo più venduto al mondo. Non solo in California, non solo in Europa

, ma ovunque! Considerando l’incapacità (o mancanza di desiderio) del settore di ridimensionare la

produzione di veicoli elettrici e la relativa inesperienza di Tesla nella produzione di

automobili, questa è un’impresa incredibilmente impressionante.

Ogni volta che Tesla è entrata in un nuovo segmento, ha divorato le vendite dei veicoli concorrenti. Eppure, l’industria ha continuato a sedersi con le mani in mano e l’arroganza del settore automotive ha aiutato Tesla ad arrivare fin qui.

Sembra che l’industria stia finalmente iniziando a ricevere il messaggio, immettendo sempre più veicoli elettrici sul mercato, aumentando la capacità produttiva e prendendo la questione sul serio.