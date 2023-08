FISCIANO. IL GRUPPO NOI PER FISCIANO VOTA A FAVORE DEL BILANCIO MA CRITICA I TEMPI

Anche il Gruppo Noi per Fisciano, nel pomeriggio di oggi, ha votato a favore del Bilancio di Previsione 2023, discusso nel corso del Consiglio Comunale. Non sono mancate, pero’, alcune precisazione nella dichiarazione di voto espressa dal consigliere Alfonso Cavaliere.

Per la dichiarazione di voto relativa al bilancio di previsione occorre partire dalla “Riserva di voto” espressa in commissione da parte del nostro gruppo:

una riserva di voto che nasce dalla necessità di approfondire lo studio del documento in questione; una riserva che nasce dalla necessità di verificare che i temi e le macrovoci a cui noi siamo più sensibili avessero ricevuto le adeguate coperture, una riserva dettata dalla necessità di dialogare con il Sindaco – cosa che abbiamo fatto nei giorni che hanno preceduto questo consiglio – per ricevere le giuste garanzie sull’impegno che questa amministrazione, nel prossimo triennio, deve profondere sui temi che, in questo documento di previsione, riteniamo abbiano trovato poca attenzione.

Quindi oggi veniamo in aula a votare un bilancio che soddisfa, con riserva, le nostre aspettative;

da una parte troviamo riscontro circa alcuni aspetti che reputiamo essere importanti come per esempio il tema della sicurezza e del soccorso civile; per mesi abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta maggiori risorse e attenzione su questo tema e in tal senso la risposta alle nostre richieste e segnalazioni è arrivata con la previsione di accrescere l’organico della polizia municipale e con delle somme previste per la protezione civile che permetterà di avviare il nucleo, elemento fondamentale alla luce anche dell’imprevedibilità climatica che sta caratterizzando il territorio italiano e non solo negli ultimi anni. In tal senso per noi è stato fondamentale il dialogo avuto con il sindaco prima di poter esprimere un voto cosciente e responsabile.

Sottolineo Responsabile perché l’aspetto maggiormente critico relativo a questo bilancio è la tempistica. Oggi l’assessore al ramo porta in aula un bilancio di previsione che definirei “ordinario” perché non c’è nulla di strategico in questo documento e che, sebbene nei termini fissati per legge dalle varie proroghe che sono state concesse per la sua presentazione, arriva negli ultimi mesi dell’anno, perdendo quindi la funzione per cui nasce, cioè quella di programmare: di fatto, tale ritardo, ha ingessato per quasi un anno il nostro comune, e quindi oltre a non avere nulla di strategico non è neanche programmatico. Questo ritardo rappresenta un danno allo “Sviluppo economico e alla competitività”, punto cruciale per dare sostegno al tessuto produttivo e commerciale del nostro paese e di conseguenza al turismo, agli eventi e alle politiche per i giovani, su cui tanto abbiamo fatto e previsto in sede di programmazione strategica.

Un bilancio che arriva chiaramente in ritardo, facendo passare, il Comune di Fisciano, da uno dei primi comuni della provincia di Salerno a presentarlo – negli anni della precedente consiliatura – ad uno degli ultimi.

Un primato negativo che il comune di Fisciano non si deve più permettere. Il nostro voto, che anticipiamo essere favorevole, sarà un voto dato con riserva e grande responsabilità consci del fatto che oggi è necessario più che mai approvare con urgenza questo documento per dare il via agli uffici e recuperare il tempo che si è perso con l’auspicio che nell’immediato futuro le tempistiche vengano rispettate e che questo modo di operare non diventi sistemico perché rischia di essere un freno alla crescita del nostro paese.