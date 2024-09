TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “FULVIO MARTUSCIELLO HA LE CARTE IN REGOLA PER GUIDARE LA CAMPANIA”

Onorevole Ferrante, siamo entrati nella fase di avvicinamento alle prossime regionali in Campania. E, soprattutto, nel Centro Destra ci sono tante personalità pronte ad affrontare la sfida per la Presidenza. E’ già tempo di scegliere per evitare il caso del 2020?

“Le elezioni regionali rappresentano un appuntamento importante per il centrodestra campano, che ha l’occasione storica di far ripartire il territorio con un programma di investimenti, modernizzazione e sviluppo basato su una nuova visione di crescita della nostra regione. La Campania può e deve spiccare il volo, diventando il motore della ripresa del Mezzogiorno e quindi di tutto il Paese. Il centrodestra si farà trovare pronto per vincere questa sfida mettendo in campo in tempo utile proposte e candidati all’altezza delle aspettative dei cittadini, che chiedono di voltare pagina dopo anni di malgoverno, cabaret e tensioni tra i diversi livelli istituzionali. La scelta del candidato Presidente del centrodestra spetta al tavolo nazionale ma con orgoglio dico che Forza Italia in Campania ha una eccellente classe dirigente guidata dal segretario regionale di FI e capo delegazione in Parlamento Ue, Fulvio Martusciello il quale, anche a valle dei propri risultati elettorali alle ultime elezioni europee, ha tutte le carte in regola per concorrere a guidare la nostra regione. La scelta del candidato presidente sarà certamente valutata con la massima attenzione, aldilà delle bandiere di partito, nell’’interesse della coalizione e del progetto di rilancio della Campania che il centrodestra intende realizzare.”

Forza Italia continua a crescere in tutta la Regione Campania con tante adesioni di amministratori locali, provenienti anche dal centro sinistra. Condivide il messaggio di Martusciello per definire le candidature al Consiglio Regionale con ampio anticipo ?

“Forza Italia sta vivendo una stagione di crescita che è il frutto del lavoro che, sotto la guida del Segretario nazionale Antonio Tajani, stiamo portando avanti alla guida del Paese. La nostra linea politica moderata, liberale e riformista, ancorata ai valori del PPE, insieme al buon senso e al pragmatismo che da sempre ci caratterizzano, sta raccogliendo sempre più adesioni di eletti e cittadini comuni perché è garanzia di soluzioni concrete nell’interesse della collettività. Dimostriamo un radicamento sempre più forte e una capacità di interpretare in maniera efficace le istanze dei territori. È il nostro modello di buon governo ad esercitare l’effetto calamita verso i cittadini, la società civile e tanti amministratori locali che anche in Campania scelgono Forza Italia. Il nostro partito ha già presentato con largo anticipo alcuni dei candidati che correranno per il Consiglio regionale nel 2025 e sta lavorando al programma per riportare il centrodestra alla guida di Palazzo Santa Lucia e far tornare protagonista la Campania.”

Le Regionali del 2025, per tutti i parlamentari e gli esponenti di Forza Italia, saranno l’ultimo banco di prova importante prima delle Politiche del 2027?

“Saremo impegnati, nella campagna elettorale per le regionali del 2025, a incontrare i cittadini e raccontare il lavoro che stiamo portando avanti per la Campania e per il Sud in Parlamento e al Governo. Penso ai massicci investimenti nelle infrastrutture della regione, anzitutto per l’alta velocità Napoli – Bari e per quella Salerno – Reggio Calabria, all’impegno per il rilancio di aree come Bagnoli, ai Fondi di Coesione e Sviluppo pari a 6,5 miliardi che consentiranno di realizzare interventi strategici, all’attenzione verso le periferie con il modello Caivano che stiamo esportando anche in altri territori. A dispetto della narrazione delle sinistre secondo cui staremmo lavorando per dividere il Paese, siamo impegnati quotidianamente per la rinascita del nostro territorio e per la riduzione dei divari.

Prima delle politiche 2027 saranno molte le occasioni in cui misurarci, penso alle elezioni comunali in città come Napoli e Salerno, e lo faremo a testa alta, forti dei risultati che Forza Italia è stata e sarà in grado di ottenere per la rinascita della nostra regione.”