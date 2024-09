DAL PARTITO DEMOCRATICO SALERNO OLTRE 5MILA PER DIRE NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Stamani abbiamo consegnato, presso la sede della CGIL di Napoli, oltre 5.200 firme raccolte dal Partito Democratico della Provincia di Salerno contro l’Autonomia Differenziata.

Lo annuncia Vincenzo Luciano, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

La campagna referendaria prosegue in un crescendo di entusiasmo dei militanti e mobilitazione popolare. Dalle piazze d’Italia giunge un NO forte e chiaro a questa Legge scellerata che distrugge l’unità nazionale e penalizza l’Italia intera. Cresce il dissenso civile verso il governo di Destra ormai minoranza nel Paese. Faremo di tutto per renderlo minoranza anche nelle urne a cominciare proprio dal Referendum.

Un ringraziamento particolare va ai nostri militanti, attivisti ed amministratori che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.