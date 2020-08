VALENTINO DI BRIZZI (LEGA): L’IMPRENDITORE E POLITICO CHE AMA IL TERRITORIO

Valentino Di Brizzi ci crede. E punta sull’amore che ogni imprenditore, soprattutto quelli della parte meridionale della provincia di Salerno, nutre per un territorio dove è sempre piu’ difficile fare impresa. Oggi con la Lega di Matteo Salvini, il noto imprenditore del Vallo di Diano guarda con grande attenzione alle prossime elezioni regionali perchè, al centro del dibattito politico, c’è il futuro di una terra che tutti, nelle passate campagne elettorali, hanno annunciato di tenere a cuore. Eppure, oggi, i problemi di quella zona sono gli stessi di 5 anni fa: la viabilità era e resta un problema, gli uffici pubblici che presidiano il territorio sono sempre di meno, la fuga dei giovani dai piccoli comuni non si è affatto fermata. Nei prossimi giorni Di Brizzi presenterà, in maniera ufficiale, il suo patto con il territorio, un accordo di fiducia tra un imprenditore ed i cittadini per il futuro di un’area vasta e spesso dimenticata.

