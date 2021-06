VALENTINO GRANT (LEGA): “DALLA CAMPANIA A ROMA PER SOSTENERE MATTEO SALVINI”

Oltre 500 leghisti dalla Campania, tra militanti e dirigenti, si recheranno sabato prossimo, 19 giugno ore 16:00, in piazza Bocca della Verità a Roma, per prendere parte alla manifestazione nazionale organizzata da Matteo Salvini “Prima l’Italia! Bella, libera, giusta”.

“Raggiungeremo la piazza con mezzi propri e come organizzazione, inoltre, abbiamo messo a disposizione più di 10 autobus che partiranno dalle 5 province campane. – spiega l’eurodeputato Valentino Grant, segretario regionale della Lega in Campania – Un momento importante per ritrovarci, in sicurezza, nuovamente con la gente, tra la gente. Alla manifestazione della Lega i veri protagonisti saranno gli italiani. Saremo in piazza con i nostri parlamentari, consiglieri regionali, amministratori, dirigenti e militanti, al fianco dei tanti artigiani, ristoratori, balneari, disabili, studenti e associazioni che hanno aderito all’evento. Sono tanti gli italiani che dopo il lockdown hanno bisogno di far sentire la propria voce. Un segnale di ripartenza. Parleremo anche di Giustizia e del prossimo referendum che partirà con la raccolta firme il 2 luglio anche in Campania dove allestiremo gazebo e organizzeremo importanti dibattiti sul tema”. Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant.