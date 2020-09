VANDALI IN AZIONE A SIANO. LA REAZIONE DEL SINDACO GIORGIO MARCHESE

Ancora una volta devo constatare come l’inciviltà faccia il suo corso ai danni dell’intera collettività. Questo gesto gravissimo e ignobile è emblema di totale mancanza di rispetto per il bene pubblico.

In questi anni abbiamo cercato di far passare messaggi chiari: si governa la città tutti insieme, cittadini e cittadine con l’amministrazione. Il Sindaco può impegnarsi allo stremo, ma da solo non riuscirà mai a risolvere questi problemi.

E’ quanto scrive il sindaco di Siano Giorgio Marchese.

A TUTTI chiedo uno scatto di amore per gli altri, un impegno maggiore per il bene della città, chiedo di insegnare ai propri figli un sistema di valori sano, l’amore per la bellezza, per la nostra storia e per il nostro presente. La città è nostra e ha bisogno di tutti noi!!!