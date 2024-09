ZAIA ANCORA CONTRO DE LUCA: “FONDI SANITA’ DIVISI CON BILANCINO, E’ PROBLEMA DI EFFICIENZA E MALA GESTIO”

“I fondi della sanità sono divisi in maniera quasi da farmacia, al centesimo tra le regioni secondo con dei parametri, penso anche che non sia corretto dire che se le cose vanno male è in qualche regione è colpa delle regioni dove le cose vanno bene”. Risponde così il governatore del Veneto Luca Zaia alle parole del presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha contestato due giorni fa a Treviso l’autonomia differenziata. “E’ un tema di efficienza e di mala gestio – attacca Zaia – non lo attribuisco agli attuali governatori ma di decenni che si sono trascinati. Vorrebbe dire essere ipocriti – conclude – non riconoscere che alcune comunità del Sud hanno avuto grossissimi problemi, che si sono radicati storicamente, e che oggi hanno consegnato un disservizio e una mala gestio”.

