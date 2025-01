A CAVA DE’ TIRRENI NASCE IL PARCO PUBBLICO DEDICATO A DAVID SASSOLI

Si chiamerà Parco Centrale David Sassoli, in omaggio ad un grande europeista, giornalista, membro del Parlamento Europeo dal 2009, fino a diventarne Presidente dal 2019 all’11 gennaio 2022, anno della sua scomparsa.

La cerimonia di intitolazione con lo scoprimento della targa si terrà venerdì 10 gennaio alle ore 16.00, sul lato nord del parco, alle 16.45, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città, incontro su “Riflessioni sull’Europa”. Interverranno il Sindaco Vincenzo Servalli, Tino Iannuzzi, già parlamentare della Repubblica Italiana, Bruno Gravagnuolo, giornalista e saggista e l’on. Piero De Luca, Camera dei Deputati.

“Abbiamo voluto dedicare il parco centrale ad un europeista convinto, che ha fatto del dialogo la sua peculiarità nella vita, nella professione e come uomo politico – afferma il Sindaco Servalli – La sua visione di una Europa forte in grado di tenere il passo della globalizzazione e delle sfide chiamata ad affrontare e la stessa che ci ha visto, come amministrazione, impegnati in questi anni di lavoro per una rigenerazione urbana senza precedenti, nel segno dell’ambiente, sostenibilità, inclusione, per porre la nostra città al passo con i tempi. Rendiamo omaggio a David Sassoli anche con una riflessione sull’Europa nel mondo di oggi e sul suo fondamentale ruolo al servizio della pace, valorizzando le diversità sociali, economiche, culturali, il contrario, insomma, dei nazionalismi”.