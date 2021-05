A SAN VALENTINO TORIO IL SINDACO STRIANESE PERDE QUATTRO CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

A neppure un anno dalla vittoria alle elezioni comunali, il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese deve fare i conti con un primo strappo all’interno della sua maggioranza: quattro consiglieri, eletti con la sua lista, hanno infatti dato vita ad un gruppo autonomo che riduce il margine di vantaggio all’interno del Consiglio Comunale. A darne notizia è lo stesso Strianese.

Gli stessi consiglieri avevano gia’ abbandonato l’ aula nel consiglio comunale del 28 Aprile, su due punti all’ ordine del giorno che erano di carattere tecnico e non politico.

Si trattava, infatti, di un regolamento già in vigore precedentemente e che doveva essere solo aggiornato a seguito dell’ approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e di una rettifica del PUC per errore materiale in seguito ad un ricorso proposto al TAR da parte di alcuni cittadini e delle disposizioni dell’ ordinanza del TAR stesso.