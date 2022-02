A SCAFATI BOLLETTA RECORD PER UNA AZIENDA: 100.000 EURO DI ENERGIA ELETTRICA

La politica italiana è morta sono stati capaci di distruggere la nostra Patria solo per pensare a fare speculazioni economiche sulla pelle degli italiani, è vergognoso. Ora siamo arrivati alla fine e come se non bastasse distruggere le poche aziende che cercavano invano di riprendersi, la politica i politici tutti destra e sinistra con la forza del “mago” Draghi stanno dando il colpo mortale attraverso aumenti insostenibile dell’energia stanno arrivando tantissime richieste di chiusure attività. Un caso che ho affrontato sotto il profilo sindacale, a Scafati, zona nord della provincia di Salerno, riguarda un’azienda che si occupa di meccanica di precisione e mi butta sotto il naso due bollette dell’energia di circa 100mila euro rispetto alle precedenti prima degli aumenti che erano intorno ai 35.000 euro. Questa è una delle tante storie di imprenditori in difficoltà e loro pensano alle poltrone.

Non bastano i guai che hanno fatto sulla gestione del Covid-19 e ora per fare business economico ci portano alla fine distruggendo lavoro e lavoratori portando gli Italiani alla fame. Andassero a fare altro mestiere e si vergognino tutti dal primo all’ultimo”.

