BARONISSI. LUCA GALDI: “CON NOSTRA PROPOSTA OK DEPURATORI ARIA NELLE SCUOLE”

«Continua il nostro impegno per l’edilizia scolastica ed il benessere dei nostri ragazzi». A dirlo è il leader dell’opposizione consiliare del Comune di Baronissi, Luca Galdi che all’indomani dell’approvazione del bilancio previsionale – sul quale la minoranza si è astenuta – ha rimarcato il raggiungimento di un risultato importante per l’edilizia scolastica cittadina. «Grazie ad una nostra proposta avanzata nelle commissioni consiliari sono stati stanziati 100mila euro per installare i purificatori di aria in tutte le classi delle scuole cittadine. Riteniamo che si tratti di un risultato importante, soprattutto alla luce della grave emergenza vissuta nei mesi scorsi e delle difficoltà che stiamo ancora attraversando. Il nostro impegno, seppur dai banchi dell’opposizione, sarà sempre all’insegna della proposta», conclude Luca Galdi.

