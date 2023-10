ADDIO A FRANCESCO SALZANO, L’EX SENATORE E MEDICO: I MESSAGGI DI CORDOGLIO

“Il Senatore Francesco Salzano è stato un Gran Signore. Ci mancherà tutto di lui. Ci mancherà in politica e nella vita perché non ci è mancato il privilegio di conoscerlo ed essergli Amico. Era un medico della gente che ha salvato tante persone proprio dal male che lo ha colpito. Francesco con la sua Umanità non passa come una carezza nel vento di lui rimane in noi l’esempio. Ciao Francesco ci hai voluto bene e noi continueremo a volertene.” Lo scrive il Senatore di Fdi Antonio Iannone.

“Non mi ha fatto mai mancare il suo supporto da cugino fraterno, da uomo e da medico. Con mio padre e mia madre lui c’è sempre stato. Sempre. L’Uomo più buono che abbia mai conosciuto, il fratello che forse non ho mai avuto. Era medico, la sua professione lo ha portato a salvare vite umane e la sua grande umiltà lo ha reso un Uomo amato e dolce. La sua passione per la politica era lungimirante, sincera e dedicata al prossimo.

Mi mancherà immensamente, come mancherà a tutti quelli che lo hanno conosciuto, in primis, alla sua stupenda famiglia. Ciao Francesco! ” Lo scrive l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo.