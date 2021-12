ALBANELLA. LUIGI CERRUTI(CAMBIAMO-CORAGGIO): “RIFIUTI, FINALMENTE SCRITTA PAROLA FINE”

Si chiude una vicenda spinosa e vessatoria per Albanella , il segretario provinciale Luigi Cerruti, tutto il direttivo, e il comitato cittadino di Albanella Cambiamo – Coraggio Italia, è molto soddisfatto del lavoro svolto dal Rup ingegnere Greco ed il commissario prefettizio la dottoressa Clelia Ardone.

Con la determina dirigenziale n°225 del 15 dicembre 2021, l’ingegnere Greco revoca l’appalto dei rifiuti alla S.R.A. Srl.

Il motivo della revoca, l’assenza di alcuni requisiti basilari per la gestione dell’appalto, al socio unico vengono contestati anche l’infrazione delle regole poste a difesa ambiente e salute dei cittadini.

La SRA viene colpita da un giusto provvedimento di rimozione che noi di Cambiamo -Coraggio Italia, avevamo sollecitato a ben 2 amministrazioni comunali esponendo i fatti, in molti comunicati ed interventi mettendoci la faccia e soprassedendo anche a qualche specie di critica negativa avuta da buontemponi e politicanti.

Il mio plauso personale va al Commissario prefettizio ed al responsabile di settore che, solo da un semplice controllo,hanno potuto constatare la mancanza dei requisiti in capo alla società vincitrice dell’ appalto.

Bene ha fatto il sindaco sfiduciato a non far regolizzare mai il contratto.

Male ha fatto l’ amministrazione precedente a non darci ascolto su una critica costruttiva che era stata mossa esclusivamente a beneficio del bene della comunita’.

Colgo l’ occasione per rinnovare gli auguri di buon lavoro a tutti i dipendenti degli uffici comunali albanellesi ed al Commissario prefettizio dottoressa Clelia Ardone, un in bocca al lupo va, ai dipendenti della S.R.A, nella speranza che vengano tutti reintegrati in servizio con contratti a regola di legge.

Il segretario provinciale Luigi Cerruti, Cambiamo-Coraggio Italia