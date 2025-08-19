ALBERICO GAMBINO (FDI): “VERTICE TRUMP, ITALIA FONDAMENTALE CON GIORGIA MELONI”

“Il vertice di Washington tra il Presidente Trump, il Presidente Zelensky e i leader europei rappresenta un passaggio importante nella crisi ucraina. Per la prima volta, dopo anni di chiusura, si è aperta la prospettiva di un negoziato di più alto livello.

In questo quadro c’è anche la mano dell’Italia. La Presidente Giorgia Meloni ha riportato al centro la necessità di un’Europa unita e ha rilanciato la proposta italiana delle garanzie di sicurezza sul modello ‘articolo 5’, base indispensabile per qualunque percorso credibile di pace”. Lo ha dichiarato Alberico Gambino, eurodeputato di Fratelli d’Italia/ECR e vicepresidente della Commissione per gli affari esteri (AFET). E continua: “Il Presidente Trump, durante il vertice, ha riconosciuto la leadership e l’autorevolezza della Premier Meloni, sottolineando il valore del rapporto con l’Italia. Questo conferma che il nostro Paese non solo sostiene Kiev senza tentennamenti, ma svolge un ruolo di ponte strategico tra Europa e Stati Uniti.

Come vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, ribadisco che questa è la strada da seguire:

compattezza europea, sostegno concreto all’Ucraina e impegno comune con gli Stati Uniti per costruire garanzie di sicurezza solide e durature per Kiev e per la stabilità del continente”, conclude Gambino.

