AMMINISTRATIVE 2021. INCONTRO TRA ENZO MARAIO ED ENRICO LETTA

Abbiamo riaperto un dialogo necessario per la costruzione di un nuovo centrosinistra che sia plurale, coeso e competitivo”.

È quanto ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, dopo l’incontro avvenuto stamane presso la sede Arel con il segretario del Pd, Enrico Letta.

Maraio ha aggiunto: “Una coalizione forte, capace di compiere un salto di qualità per affrontare le prossime delicate sfide, a partire dalle elezioni amministrative, con metodi rinnovati e modernità di visione”- ha aggiunto Maraio. “Noi socialisti saremo parte attiva di questa sfida nell’interesse del Paese perché nei prossimi mesi si possano portare a termine punti del programma di governo che per noi sono irrinunciabili: rafforzamento della sanità pubblica a cominciare da quella di prossimità, ripartenza in sicurezza della scuola in presenza, lavoro per autonomi e partite iva e sostegno per le piccole e medie imprese. Queste per noi sono le priorità da cui ripartire”- ha concluso Maraio.