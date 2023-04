ANGRI. CARMINE AMATO (FDI): “LA PROVINCIA RIPRISTINI MANTO STRADALE ANGRI SU PROVINCIALE 185”

Carmine Amato, Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, Capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Sant’Agostino, con una interrogazione rivolta al Presidente della Provincia Franco Alfieri, chiede il ripristino del manto stradale lungo la strada provinciale 185 che attraversa il Comune di Angri.

“In data 27 Aprile,” scrive Amato nella sua interrogazione, firmata anche dal Consigliere Giancarlo Baselice ” su richiesta del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Angri, nella persona del Giovanni Vitale e del Consigliere Comunale di Angri Dott. Vincenzo Ferrara, ho effettuato, insieme a loro, un sopralluogo in loco per fotografare lo stato dei luoghi e constatare la pericolosità di questo tratto di strada, più volte oggetto di denuncia e di segnalazione da parte dei cittadini e dei residenti. Dal sopralluogo effettuato si è evinto che tale tratto di strada è praticamente impercorribile in sicurezza, pieno di buche e crepe, con il manto stradale completamente divelto. Ciò rende praticamente impossibile ai residenti poter rientrare a casa in tutta sicurezza con le proprie autovetture, oltre a rendere pericoloso il traffico veicolare per tutti i cittadini in transito su questo importante pezzo di strada di collegamento verso la Strada Statale del Vesuvio 268. dell’esistenza di un divieto di transito per i mezzi pesanti su questo tratto di strada, nei giorni in cui esso è interessato da eventi precipitosi, rendendo l’area una “piscina a cielo aperto”. Dalle testimonianze dei presenti e dei residenti ho però appreso che tale divieto, nonostante la strada fosse allagata, non viene rispettato e che nessuna unità del Comando di Polizia Provinciale competente è presente sui luoghi, al fine di controllare il rispetto di tale divieto e infliggere eventualmente sanzioni ai trasgressori, nonostante che chi di dovere abbia più volte richiesto la loro presenza. Che il costruendo ponte in Loc. Avagliana, la cui realizzazione è necessaria a bypassare il punto critico degli allagamenti, è ancora lontano dalla sua ultimazione e che presenta già da adesso dei limiti progettuali, arrivando anche esso ad allagarsi durante gli eventi piovosi.