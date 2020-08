ANGRI, COMUNALI 2020. CAMBIAMO! SOSTIENE LA CANDIDATURA DI ALBERTO MILO

Cambiamo! ad Angri ha fatto la sua scelta: sostegno alla candidatura di Alberto Milo a Sindaco della cittadina dell’Agro.

Sorrentino (consigliere uscente) : “dopo anni di torpore che hanno condotto la nostra amata Angri nell’oblio, la città ha bisogno di un sussulto di orgoglio che sia motore della rinascita e di una SVOLTA EPOCALE che possa radicalmente cambiare la mentalità di chi assume la responsabilità di traghettare a città verso un riscatto sociale ed economico da troppo tempo atteso e divenuto ormai improcrastinabile, perché le generazioni future possano costruire la loro vita nei luoghi in cui sono cresciuti, beneficiando della stessa aria che hanno respirato i loro genitori, affinché i sacrifici sopportati capi loro nonni non siano miseramente vanificati. Spero che i miei concittadini possano consegnare la città nelle mani di persone competenti, capaci, responsabili, disponibili ed esperte.”

Rispoli (Cambiamo Angri) “ho sempre seguito la politica con estremo interesse in particolare quella di carattere locale perché innamorato della mia città, senza mai impegnarmi in prima persona perché non mi sono mai rispecchiato nei diversi candidati alla carica di sindaco che si sono succeduti negli anni. Oggi vedo intorno al progetto di Alberto tanti amici determinati e competenti e in lui sono sintetizzate tutte le peculiarita tipiche di un sindaco che possa dare ad Angri quella scossa di cui ha bisogno per risollevarsi.”