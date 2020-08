STEFANIA DE MARTINO: “L’EMERGENZA COVID NON CANCELLI TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE”

Il suo è un appello accorato, lanciato piu’ volte anche nel corso dei mesi piu’ duri e difficili della pandemia, quando all’interno delle case erano costretti a vivere milioni di famiglie, spesso a rischio violenza sulle donne. Stefania De Martino, avvocato specializzato nella difesa delle donne vittime di violenza, vice presidente di una cooperativa sociale che si occupa del sostegno a chi ha subito maltrattamenti o abusi, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali 2020, lancia un appello.

Avvocato De Martino, nei mesi piu’ duri del lockdown, la violenza sulle donne ha avuto, come dire, una strada piu’ facile?

“Purtroppo si, i numeri confermano le nostre preoccupazioni. La convivenza forzata, dettata dall’emergenza sanitaria, ha fatto aumentare la percentuale degli episodi, almeno quelli denunciati, in cui una donna è stata vittima di violenze da parte del marito, compagno o convivente.

Il Covid 19 ha cancellato la violenza di genere, almeno nella classifica delle notizie.

“Solo in quella ma in realtà in cima alle nostre attenzioni resta il tema della violenza che, sinceramente, temiamo possa subire una ulteriore impennata, a settembre, o anche prima, quando la crisi sociale ed economica potrebbe colpire tanti nuclei familiari della nostra Campania.”

Di cosa c’è bisogno?

“Informazione e prevenzione, dobbiamo raggiungere il maggior numero di donne con i nostri messaggi per far comprendere loro che denunciare è meglio che soffrire. Tenere sempre allerta i nostri servizi sociali che, sui territori, riescono a percepire i rischi all’interno di una famiglia. E poi aprire quanti piu’ sportelli informativi in tutta la Regione Campania che lavorino sulla prevenzione ed abbiano la competenza e i mezzi per lavorare sulle emergenze”.