ANIELLO GIOIELLA: “ACCORDO PROVINCIA-CASTEL SAN GIORGIO PER VIA DI FUGA E COLLINETTA ANNUNZIATA”

“Quella di oggi per la Comunità di Castel San Giorgio è una giornata storica perchè grazie al Protocollo d’intesa, sottoscritto con il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, due opere fondamentali e strategiche per il nostro territorio, potranno essere progettate e realizzate in tempi rapidi”. E’ quanto dichiara il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella, Consigliere Comunale nel comune di Castel San Giorgio. “Insieme al nostro Sindaco Paola Lanzara”, continua Gioiella, “questa mattina abbiamo assunto l’impegno di effettuare, come amministrazione comunale, la progettazione dei lavori che interessano la Via di Fuga e la Collinetta dell’Annunziata, beni di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. L’accordo sottoscritto a Palazzo Sant’Agostino ci consentirà di procedere, come Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, alla redazione dei progetti per dare una risposta alle esigenze dei nostri cittadini. Ringrazio il Vice Presidente Guzzo e tutti gli Uffici Tecnici della Provincia di Salerno per la disponibilità a risolvere un problema concreto del territorio.”

