ELEZIONI PARCO. IL SINDACO LUIGI GUERRA: “PROFONDA SPACCATURA NEL PD, AUGURI A STEFANO SANSONE”

“Durante il voto alla Comunità del Parco, assistiamo a una netta spaccatura all’interno del PD, che ieri ha avuto l’ennesimo atto della sua crisi, ormai evidente da tempo. Questa frattura si riflette anche nelle elezioni degli altri enti, e va sottolineato che l’elezione di oggi ha ricevuto una maggiore attenzione mediatica proprio a causa di questa divisione interna.”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Lustra Cilento Luigi Guerra.

Il nostro obiettivo ora come Fratelli d’Italia è lavorare uniti con gli altri partiti del centrodestra e proseguire insieme nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo presidente, Stefano Sansone.