ANTONIO IANNONE (FDI): “COSTA D’AMALFI, GOVERNO E REGIONE ASPETTANO LA TRAGEDIA?”

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha dichiarato: “dopo la frana a Maiori che solo per grazia di Dio non ha causato vittime, la chiusura della strada provinciale Ravello-Tramonti che da anni aspetta interventi risolutivi, la frana di questa notte a Cetara, la Costa d’Amalfi è rimasta isolata con cittadini e turisti sequestrati in paradiso. Regione guidata da De Luca e Governo a maggioranza 5 stelle e PD aspettano la tragedia senza mettere in campo azioni per la messa in sicurezza del territorio, siamo giunti ad un livello insostenibile che da tempo non ha alibi. Anche il Fiordo di Furore, uno dei luoghi più suggestivi al mondo è chiuso da mesi con grave nocumento per l’economia locale. Tra incendi d’estate e frane d’inverno tutto resta immobile, vanno agli scioperi di Greta ma di concreto non producono nulla. In Costa d’Amalfi le stelle restano a guardare.”

Share on: WhatsApp