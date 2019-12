GAL TERRA E’ VITA ANCORA PROTAGONISTA A MILANO NELLO SPAZIO CAMPANIA

l Gal “Terra è Vita”, lo scorso 16 e 17 Dicembre è stato protagonista, ancora una volta, a Milano, per la due giorni di lavori su “Innovazione e Qualità in agricoltura” allo Spazio Campania di Milano. Alcune settimane fa, proprio a Milano, dove c’è stata la partecipazione di altri Gal Italiani, è stato firmato un protocollo con la SDA Bocconi, al fine della partecipazione degli stessi al progetto AGRILAB. Con questo accordo i Gal reciteranno un ruolo da protagonisti nell’ambito di una ricerca, importante, per il mondo agricolo e rurale.

Nell’ultimo appuntamento di questa settimana, si è partiti con un confronto sugli strumenti normativi necessari a stimolare l’agricoltura 4.0. Hanno partecipato Fabrizio Marzano presidente Confagricoltura Campania, Antonio Boselli presidente Confagricoltura Lombardia, Francesco Gioia presidente GAL Terra è Vita, Vitaliano Fiorillo direttore AGRILAB SDA Bocconi School of Management, Luca Travaglini della Planet Farms, Rosario Rago della Rago Group, Franco Picarone presidente Commissione Bilancio Regione Campania, moderati dalla giornalista de Il Sole 24 ORE Micaela Cappellini.

Le conclusioni del convegno sono state affidate al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

“E’ stato un altro passo importante per il nostro Gal – ha dichiarato il Presidente Gioia – nel percorso che avvicina la nostra istituzione alla valorizzazione dell’agricoltura e dei propri territori di riferimento. Il prossimo anno organizzeremo tante altre iniziative per incentivare ancora di più quanti decideranno di avviare attività imprenditoriali sfruttando le misure di finanziamento a nostra disposizione”.

L’obiettivo principale è quello di poter essere protagonisti ed artefici, per quanto attiene al ruolo del Gal “Terra è Vita”, anche e soprattutto nella prossima programmazione 2021/2027.

Ovviamente la partnership avviata è aperta a tutti i GAL italiani che possono essere interessati. Lo staff del Gal terrà informati su tutti gli step del progetto.