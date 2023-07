ANTONIO IANNONE (FDI): “GIMBE BOCCIA DE LUCA SU SERVIZI ESSENZIALI, LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE”

“Le bugie hanno le gambe corte ma il governatore De Luca fa finta di non saperlo e, spudoratamente, continua a raccontarle da anni ai cittadini campani. Lo ha fatto anche qualche giorno fa quando per l’ennesima volta ha fornito i numeri – positivi solo nella sua mente – di una Sanità malata, dichiarando perfino che il suo obiettivo è quello di fare della Sanità campana la prima d’Italia. Uno spot elettorale che sa davvero di comico dal momento che puntuale è arrivata l’ennesima clamorosa smentita. Ancora una volta da parte della Fondazione Gimbe che ha

letteralmente bocciato De Luca in materia di Sanità dal momento che la Campania non rientra assolutamente tra le regioni “modello” per l’erogazione delle cure essenziali (Lea). La Sanità di De Luca, dunque, resta inadempiente e ha anche il triste primato di essere addirittura al vertice di una classifica che sancisce ufficialmente i disastri del governatore, la sua più completa inadeguatezza e il più totale fallimento delle sue politiche che spesso, negli ultimi anni, hanno di fatto bloccato le analisi e la diagnostica per i cittadini, smantellato i Lea e portato al collasso l’intero sistema ospedaliero. Per non parlare poi delle interminabili liste d’attesa per le prestazioni sanitarie, che De Luca il menzognero aveva promesso di ridurre sensibilmente in poco tempo. Lo stesso Gimbe, nel giugno scorso, calcolando la percentuale totale di prestazioni recuperate, ha fornito una classifica nella quale la Campania è risultata ultima con il 10%. Insomma, sarebbe davvero il caso che il governatore De Luca si dimetta per il buon nome della Campania e per il bene dei suoi cittadini”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in

Campania.