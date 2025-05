ANTONIO IANNONE (FDI): “SANITA’ IN CAMPANIA, DE LUCA E’ COME TOTO’ TRUFFA”

“De Luca sembra Totòtruffa 2.0: invece di vendere la Fontana di Trevi, ti vende le liste d’attesa come miracoli e poi lascia gli sventurati cittadini in attesa 120 giorni anche per un semplice ecocardiogramma.

Presenta i dati come un illusionista: con una mano mostra il 96% e con l’altra nasconde che riguarda solo il 10% dei pazienti. Altro che sanità, è magia da fiera di paese. Sembra Cetto La Qualunque che parla di sanità: noi abbiamo fatto il miracolo, afferma, ma è quello di far pagare l’intramoenia dopo quattro mesi d’attesa per una visita urgente.

Fa la conferenza stampa come se fosse alla tombola di Natale: tira fuori solo i numeri che fanno scena, mentre il resto del tabellone – i veri problemi – lo tiene sotto al tavolo.

De Luca fa il gioco delle tre carte con la sanità: muove i dati a piacimento, confonde le percentuali, e alla fine ci si accorge che la visita richiesta è prenotata per l’anno prossimo.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

