ANTONIO SOMMA: “ANAS ASCOLTA I SINDACI: DA OGGI STOP AL CANTIERE SU SALERNO-AVELLINO”

“Anas ha ascoltato il nostro allarme, quello lanciato da tutti i Sindaci dei Comuni della Valle dell’Irno, anticipando di 9 giorni la fine dei lavori che, dalla scorsa settimana, stavano mettendo in ginocchio il traffico sulla Salerno Avellino ma anche sulle strade comunali di Mercato San Severino e degli altri centri attraversati dall’arteria autostradale. Il gioco di squadra portato avanti da tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti da un vero e proprio blocco della circolazione ha funzionato e le nostre richieste sono state accolte.”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino.

E’, comunque, necessario pensare, anche per il futuro, ad una cabina di regia istituzionale, guidata dalla Prefettura di Salerno, per garantire una comunicazione efficace tra Anas e Comuni ed anche per valutare piani di intervento congiunti per il miglioramento della circolazione stradale sulle nostre arterie che sono collegate tra di loro.

Un ringraziamento va rivolto al Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno istituzionale a noi Sindaci del territorio della Valle dell’Irno.