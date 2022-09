ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “NEL CILENTO CON IL SUD CHE SUPERA I LUOGHI COMUNI”

“Nelle riunioni con gli industriali ed i costruttori, nell’incontro con i sindacati a Napoli, abbiamo parlato dei temi centrali per lo sviluppo della Campania e, naturalmente, di questioni di grande interesse per il territorio di Salerno”. Così Antonio Tajani a margine di una iniziativa a Castellabate, in provincia di Salerno.

“Abbiamo deciso di chiudere questa campagna elettorale a Castellabate, dopo aver girato tutta la Regione, perché questo posto è diventato il simbolo del Sud che supera gli stereotipi, ed i luoghi comuni, quello che non si presenta con il cappello in mano ma che ha grande dignità, voglia di ripartire”.