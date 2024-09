AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “AUGURI DI BUON LAVORO AL NEO COORDINATORE REGIONALE ZINZI”

“Auguri a Gianpiero Zinzi per il suo nuovo incarico in Campania”. Lo dichiara Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito alla nomina del nuovo coordinatore regionale del partito. A ufficializzare la decisione il leader del

Carroccio, Matteo Salvini, dopo la nomina di Claudio Durigon a vicesegretario nazionale del partito.

“Ringrazio il Senatore Durigon per il lavoro svolto e il segretario Salvini – prosegue Tommasetti – Mi complimento inoltre per l’incarico conferito all’amico Zinzi che rappresenta un segnale forte e conferma l’attenzione dei vertici del partito per la Campania, dove puntiamo ad aumentare ancora il nostro radicamento e crescere in termini di presenza e di risultati. Sono certo che questa nomina ci darà il giusto slancio verso le prossime elezioni regionali dove ci attende una battaglia importantissima per il futuro della nostra terra e per abbattere definitivamente il sistema De Luca