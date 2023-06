AVELLINO, COMUNALI 2024. IL CAMPO LARGO PD-M5S PENSA AL NOME DI MAURIZIO PETRACCA

C’è anche il nome dell’attuale Consigliere Regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca tra i possibili candidati alla carica di Sindaco di Avellino per la prossima tornata elettorale E’ una delle voci che giunge dal capoluogo irpino a pochi giorni dall’assemblea con la quale il Campo Largo Pd – Movimento 5 Stelle ha dato il via libero ad un’alleanza per le Comunali di Avellino, per una coalizione da contrapporre all’attuale primo cittadino Gianluca Festa. Petracca, che da poco è il Presidente della Commissione Agricoltura all’interno del Consiglio Regionale della Campania, potrebbe essere il nome sul quale puntare.

Share on: WhatsApp