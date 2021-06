AZIONE OGGI IN PIAZZA A SIANO CON I VERTICI REGIONALI DEL PARTITO DI CALENDA

‘appuntamento è alle 19:00 di oggi, giovedi’ 24 giugno, a Siano, nella zona del Centro, per un evento di promozione del tesseramento al partito ma anche di rafforzamento del movimento in vista delle prossime elezioni comunali 2021. A Siano, ospiti di Giuseppe Annunziata, in odore di una candidatura alla carica di sindaco nel centro della Valle dell’Irno, ci saranno i vertici provinciali e regionali di Azione, con il Responsabile Campano Antonio D’Alessio che sarà chiamato a chiudere la manifestazione nel comune di Siano.

Share on: WhatsApp