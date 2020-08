BARONISSI. 90 MILA EURO PER L’ADEGUAMENTO SCUOLE EMERGENZA COVID 19

Sono dieci gli edifici scolastici di Baronissi interessati da interventi di riqualificazione in vista del nuovo anno scolastico. Questa mattina il sindaco Gianfranco Valiante, commissario straordinario per l’edilizia scolastica, ha approvato il piano dei lavori necessario per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli interventi, finanziati con 90mila euro dal MIUR, sono stati progettati sulla scorta delle necessità rappresentate dai dirigenti scolastici e nel rispetto delle linee guida del Piano scuola 2020-2021. I lavori serviranno per adattare e adeguare gli spazi e le aule didattiche alle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. “L’obiettivo – dichiara il sindaco Valiante – è di concludere tutti gli interventi entro i primi di settembre. E’ una corsa contro il tempo ma ce la faremo. I lavori di adeguamento organizzativo anticovid sono stati richiesti dalle direzioni didattiche che hanno esclusiva competenza. Il Comune eseguirà gli interventi come richiesto”. Gli edifici scolastici di proprietà comunale nei quali si dovranno effettuare interventi manutentivi di adeguamento sono le scuole dell’infanzia “Ferdinando Volpe” alla frazione Orignano; la “Giovanni Rodari” a Baronissi, la “Rocco Santoro” di Caprecano; la scuola infanzia e primaria “Giovanni Falcone” alla frazione Saragnano; la scuola infanzia e primaria “S.Francesco d’Assisi” nel quartiere Nuova Irno; la Scuola primaria “S.Maria delle Grazie” frazione Sava loc. Capasimo e la scuola primaria di secondo grado “Antonio Villari” a Baronissi centro. A questi lavori vanno aggiunti quelli già avviati per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dei tre istituti scolastici di Baronissi Centro, Aiello e Antessano Infanzia.

