BARONISSI. AGNESE COPPOLA NEGRI: “AUTONOMIA DIFFERENZIATA, SI DECIDE IL NOSTRO FUTURO”

“Ritengo che, anche per gli amministratori locali, sia giunto il momento di scendere in campo, esporsi e contrastare il Ddl Calderoli che avrà conseguenze irreversibili sulla qualità della vita dei cittadini italiani.

Appare incoerente la scelta di decentralizzare le competenze su politiche importanti quali ambiente, scuola, lavoro e sanità, mentre si delegano a livello europeo scelte in materia di diritti con l’intento di omogeneizzare la qualità della vita tra tutti i Paesi della UE.”

Lo dichiara la Consigliera Comunale di Baronissi Agnese Coppola Negri, al termine del Consiglio Comunale di ieri sera, nel corso del quale è stata approvata la mozione per dire NO al progetto di Autonomia Differenziata.

L’Italia sarà frammentata. Occorre tenere insieme un Paese che ha il dovere di non lasciare nessuno indietro.

Il gap storico tra le Regioni invece di essere appianato sarà addirittura incrementato.

Prima ancora che diventi Legge si percepiscono le conseguenze che ci saranno. La dice lunga il fatto che sono soltanto alcune le Regioni d’Italia che chiedono, con forza, l’Autonomia Differenziata.

Con la stessa forza abbiamo il dovere di chiedere al governo Meloni di tenere insieme i cocci.

Si decide ora il futuro del nostro Paese.