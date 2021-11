BARONISSI. AL VIA BANDO ERASMUS PER 30 TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO

“Erasmus é un ponte verso l’Europa che offre opportunità di crescita e di incontro ai nostri giovani, crea relazioni e occasioni – fa eco l’assessore alle politiche giovanili Anna Petta – è un programma importante che supportiamo da tempo e una opportunità in più per i nostri giovani diplomandi”.

I tirocini riguardano i settori: commerciale, marketing, amministrazione e contabilità; elettronica ed elettrotecnica; meccanica e meccatronica; trasporti e logistica; sociale e socio-sanitario; chimico; costruzione, ambiente e territorio; turismo e ristorazione; moda e produzioni tessili; informatica; comunicazione e new media.

A ciascun partecipante sarà erogato un pocket money, come “contributo” per le spese. Gli interessati dovranno scaricare la documentazione sul sito del Comune di Baronissi, compilarla e inviarla via mail all’indirizzo erasmusprocode@gmail.com entro le ore 24.00 del 28 novembre 2021.