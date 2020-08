BARONISSI. CONSEGNATI SEI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE AD ANTESSANO

Dopo un’attesa lunga dieci anni sono finalmente stati consegnati gli alloggi di edilizia popolare ad Antessano. La palazzina, iniziata nel 2010, non è mai stata completata per l’allora improvvisa mancanza di fondi assegnati. L’amministrazione Valiante ha recuperato il finanziamento regionale che ha permesso il completamento delle abitazioni. Ieri la consegna delle chiavi alle famiglie risultate in posizione utile in graduatoria. “Mettiamo a disposizione sei ulteriori alloggi Erp per altrettante famiglie disagiate che erano in posizione utile in graduatoria – ha spiegato il sindaco Valiante – è una risposta concreta al problema delle politiche abitative della nostra città. La casa è un bisogno primario e priorità di questa Amministrazione. Subito dopo l’estate partiremo con i lavori di realizzazione di una seconda palazzina per aumentare il patrimonio abitativo pubblico e aiutare le fasce più deboli della città”. Tutti gli appartamenti sono dotati di sottotetto e posto auto, cappotto termico, infissi e sistemi di efficientamento energetico.

