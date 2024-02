BARONISSI. E’ SAREL MALAN IL NUOVO RESPONSABILE CITTADINO DI FORZA ITALIA

Prosegue l’attività di radicamento ed organizzazione di Forza Italia in provincia di Salerno. L’avv. Sarel Malan, già assessore al Bilancio, è stato incaricato quale commissario cittadino di Baronissi, comune prossimamente interessato alla competizione amministrativa. A Roccadaspide, sarà il prof. Danilo Gorrasi ad occuparsi dell’organizzazione del partito, nel mentre a Pellezzano per l’incarico di

commissario cittadino è stato individuato Luigi Carrella. Le nomine dei commissari dei tre comuni in questione sono il risultato di una serie di incontri e confronti e di un’attenta riflessione conclusiva e le caratteristiche e qualità di ciascuno contribuiranno significativamente alla crescita ed al rafforzamento di Forza Italia sul territorio provinciale. Ad essi va un caloroso augurio di buon lavoro con la piena consapevolezza che sapranno interpretare al meglio il ruolo attribuito di collettori delle istanze dei rispettivi comuni per poi avanzarle ai rappresentanti del territorio in seno alle Istituzioni locali e nazionali.