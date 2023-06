BARONISSI. FDI CONTRO VALIANTE: “SINDACO INEFFICACE SU VICENDA CANTIERE SALERNO AVELLINO”

“È dell’altro ieri la dichiarazione del Sindaco di Baronissi che si indigna per i lavori posti in opera da Anas, Riconducibili alla manutenzione ordinaria sul raccordo autostradale Salerno – Avellino, lavori che generano lunghe code le quali finiscono poi per riversare nelle strade cittadine del comune di Baronissi ma non solo, il grosso del traffico, congestionandone la viabilità.”

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i responsabili cittadini di Fratelli d’Italia.

Il sindaco lamenta di non essere stato avvertito dai vertici dell’Anas; quindi, in sintesi l’Amministrazione non è stata minimamente considerata da Anas, salvo poi essere smentito dagli stessi vertici di quest’ultima, i quali rammentano di un incontro avvenuto in Prefettura alla presenza dei rappresentanti dei comuni interessati. Il

fatto a questo punto assume contorni imbarazzanti. Altrettanto imbarazzante è l’atteggiamento dell’amministrazione, la quale una volta avuto consapevolezza del disagio oramai creatosi non ha fatto nulla per porvi rimedio. Secondo il responsabile dipartimento turismo del Circolo Fratelli d’Italia Baronissi, Gerardo Del

Regno“ Si è rimasti inermi, non si è pensato nemmeno che fosse il caso di sospendere e differire la manutenzione ordinaria delle aiuole cittadine che ha dato il colpo di grazia ad una situazione già ampiamente compromessa.

”Alle 8:00 del mattino il centro di Baronissi è completamente bloccato! Tutto ciò a discapito dei cittadini, tutti, ma soprattutto quelli della Valle dell’Irno, costretti già loro malgrado ad attese interminabili davanti a passaggi a livello cittadini. Ritardi sul luogo di lavoro e per altre necessità, comprese molto spesso quelle sanitarie, sono diventati la regola per gli abitanti del nostro comune e di tutta la valle dell’Irno. Il nostro circolo auspica che mai queste situazioni portino a conseguenze nefaste per i cittadini, poiché in molti casi la viabilità è impedita anche a

veicoli a due ruote, figurarsi a mezzi di soccorso sanitari.

“Una situazione grave – dichiara il coordinatore Tony Siniscalco – e sconcertante per i l nostro Comune visto l’

epilogo delle accuse reciproche. Nient’altro che il solito abile scaricabarile, dove tutti puntano il dito su tutti, dove nessuno è responsabile di nulla, dove la colpa è sempre ascrivibile a qualcun altro. ”Alla fine, purtroppo, chi dovrebbe porre rimedio e soluzioni è più attento alla programmazione delle prossime elezioni che alle esigenze dei propri cittadini.